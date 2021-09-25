https://news.day.az/world/1384024.html В Москве мужчина напал на покупателей в магазине - ФОТО - ВИДЕО
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.
В Москве мужчина напал на покупателей в магазине - ФОТО - ВИДЕО
В московском "Магните" мужчина с топором напал на людей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, в магазине на Каргапольской улице мужчина в женской одежде угрожал топором, замахиваясь на покупателей. Пострадали два человека.
Нападавшего задержала полиция.
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