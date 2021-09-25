В Москве мужчина напал на покупателей в магазине

В московском "Магните" мужчина с топором напал на людей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.



По словам очевидцев, в магазине на Каргапольской улице мужчина в женской одежде угрожал топором, замахиваясь на покупателей. Пострадали два человека.



Нападавшего задержала полиция.