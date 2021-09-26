Без США: ЕС укрепляет внутреннее сотрудничество в оборонной сфере

Страны Европы пообещали усилить оборонное сотрудничество и увеличить независимость от США в свете последних событий в Афганистане и заключения Вашингтоном, Канберрой и Лондоном военного партнерства AUKUS. В пятницу министры обороны 13 стран-участниц Европейской интервенционной инициативы - оборонного союза, независимого от НАТО, - встретились в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Падение Кабула и плохо подготовленный вывод войск из Афганистана были очень сложными моментами. Мы увидели, что нам - членам НАТО и Евросоюза - не хватает координации. Я бы также хотела упомянуть партнерство AUKUS, о котором объявили без каких-либо консультаций в один день с запуском европейской стратегии расширения влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Эти события доказывают то, что мы давно знаем. Европа должна говорить сама за себя, Европа должна действовать сама за себя - ради безопасности наших граждан", - заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

На прошлой неделе Франция отозвала послов из Австралии и США "для консультаций". Сейчас с австралийской стороной ведет переговоры только компания Naval Group, рассчитывающая неустойку, которую Канберре придется заплатить за срыв многомиллиардного контракта на поставку французских подлодок.