https://news.day.az/world/1384113.html Два человека погибли в результате крушения гироплана в Германии
Два человека погибли в результате крушения гироплана в Германии
Два человека погибли в результате крушения гироплана в Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Катастрофа произошла в районе Веттерау между городом Буцбах и аэродромом. На борту находились двое мужчин.
Причины крушения выясняются. Ведется расследование.
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