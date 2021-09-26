Два человека погибли в результате крушения гироплана в Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Катастрофа произошла в районе Веттерау между городом Буцбах и аэродромом. На борту находились двое мужчин.

Причины крушения выясняются. Ведется расследование.