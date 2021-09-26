Более 1,7 тыс. сотрудников полиции обеспечивают безопасность на выборах в Берлине

Порядка 1 750 сотрудников правоохранительных органов Берлина обеспечат безопасность в городе во время проведения парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении столичной полиции, размещенном в воскресенье в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши коллеги уже на ногах с раннего утра для [обеспечения] вашей безопасности. Сегодня будут работать около 1 750 сотрудников", - отмечается в заявлении.

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (10:00 по бакинскому времени) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статистического ведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. В воскресенье утром на выборах в Бундестаг проголосовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель ранее отдала свой голос по почте.

Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, с минимальным преимуществом лидирует Социал-демократическая партия Германии с ее кандидатом Олафом Шольцем, за ней следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Армином Лашетом. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.