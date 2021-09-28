https://news.day.az/world/1385270.html Трюдо сообщил, что когда сформирует новое правительство Канады
Трюдо сообщил, что когда сформирует новое правительство Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сформирует новое правительство в октябре.
Об этом он во вторник сообщил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня я говорил с генерал-губернатором [Канады Мэри Саймон] и подтвердил свое намерение сформировать правительство, - сказал он. - Оно примет присягу в октябре". По словам Трюдо, он уже может подтвердить, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре