В Грузии от COVID-19 умерли еще 30 человек

За последние сутки в Грузии выявлен 1 751 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 30 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Число зараженных коронавирусом в стране достигло 614 763, число умерших от COVID-19 - 8 976. Вылечились 586 704 человека.