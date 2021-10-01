https://news.day.az/world/1386312.html В Грузии от COVID-19 умерли еще 30 человек
В Грузии от COVID-19 умерли еще 30 человек
За последние сутки в Грузии выявлен 1 751 случай заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 30 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Число зараженных коронавирусом в стране достигло 614 763, число умерших от COVID-19 - 8 976. Вылечились 586 704 человека.
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