Кянан Омаров избран мэром Марнеули

На выборах в местные органы самоуправления в Марнеули победил кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Кянан Омаров, набравший 68,01 процента голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

Отмечено, что подсчет голосов на избирательных участках в Марнеули завершился, и по предварительным результатам кандидат от правящей партии победил в первом туре, преодолев барьер не менее 50 процентов голосов.

Сообщается, что правящая партия победила также на выборах в азербайджанонаселенных муниципалитетах Гардабани, Дманиси и Болниси, являющихся местами компактного проживания азербайджанцев.