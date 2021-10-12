Во Франции три человека погибли, попав под поезд

Три человека погибли, один получил ранения во вторник на юго-западе Франции, попав под проходящий поезд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Национальное общество железных дорог.

Инцидент произошел поблизости от франко-испанской границы, у города Сен-Жан-де-Люз. По данным полиции, все четыре человека лежали на железнодорожных путях, когда на них наехал поезд. Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.