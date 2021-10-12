Премьер-министр Норвегии подала королю прошение об отставке правительства

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг во вторник подала королю Харальду V прошение об отставке действующего правительства страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Согласно процедуре, теперь король обратится к главе победившей на парламентских выборах Рабочей партии Йонасу Гару Стёре с поручением сформировать новый кабинет. Король также попросит Сульберг возглавить временное правительство до формирования нового кабинета.