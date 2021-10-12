В парламент Ирака прошли 97 женщин

Мандаты в новом парламенте Ирака обеспечили себе 97 женщин, одержавших победу на досрочных парламентских выборах в стране. Об этом сообщил во вторник генеральный секретариат правительства Ирака. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иракское информационное агентство INA.

"Согласно предварительным данным, женщины смогли получить 97 мест, что на 14 больше квоты, среди них - две представительницы национальных меньшинств", - рассказала глава департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мохсен. Всего на 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Таким образом, в парламент прошла почти каждая десятая претендентка.

Кроме того, на прошедших 10 октября выборах в одном из округов прошел сын бывшего министра обороны в эпоху Саддама Хусейна Халед Султан. Победив в провинции Найнава, он станет первым потомком функционеров Саддама в парламенте за последние два десятилетия. Его отец Султан Хашим Ахмед был одним из ключевых функционеров режима, возглавлял иракскую делегацию на переговорах по прекращению огня после операции "Буря в пустыне" в 1991 году, последовавшей за вторжением Ирака в Кувейт. Сдался американским войскам в 2003 году и умер год назад в тюрьме от сердечного приступа.

Согласно предварительным итогам голосования, шиитский блок садристов во главе с влиятельным имамом Муктадой ас-Садром получит наибольшее число мандатов (73) и упрочит свои позиции в парламенте по сравнению с прошлым созывом. За ним следуют суннитский альянс "Такаддум" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси с 41 местом, получившая 37 мест коалиция "Государства закона" экс-премьера Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани с 32 местами. Замыкают пятерку лидеров независимые кандидаты. Другие партии, успевшие в той или иной степени заявить о себе, получили 15-17 мест и меньше.

Тем временем блок "Аль-Фатх", возглавляемый бывшим министром транспорта страны Хади аль-Амири, заявил в понедельник вечером о непризнании итогов выборов, на которых они получили всего 14 мест.

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были созваны досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности.