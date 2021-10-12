Принц Гарри и Меган Маркл лишили королеву возможности увидеть внучку

Герцог и герцогиня Сассекские не будут крестить дочь Лилибет в Великобритании, утверждают источники в Букингемском дворце. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Daily Telegraph.

Таким образом, королева Елизавета II, скорее всего, лишится возможности лично увидеть правнучку. Один из инсайдеров при дворе заявил: "Крестин в Великобритании не будет. Этого точно не случится". Другой сказал, что вероятность крещения Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в Великобритании "крайне мала".

Эти заявления были сделаны после того, как в воскресенье, 10 октября, представитель принца Гарри и Меган Маркл подтвердила, что они не приедут в Лондон на памятное мероприятие, посвященное матери Гарри принцессе Диане. Мероприятие состоится 19 октября.

Сообщается, что, скорее всего, крестины Лилибет пройдут в Епископальной церкви в США, которая является частью Англиканского сообщества церквей. Однако до тех пор, пока дочь герцога и герцогини Сассекских не будет крещена в Великобритании по обряду Церкви Англии, она не сможет претендовать на место в цепочке престолонаследия.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II. Предполагалось, что на этой встрече они хотели познакомить королеву с ее правнучкой Лилибет.

Меган Маркл родила девочку, которую назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы, 4 июня 2021 года. Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.