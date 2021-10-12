Лидеры стран G20 призвали защищать права женщин в Афганистане

Лидеры стран G20 обсудили на саммите во вторник права женщин в Афганистане, необходимость "не вернуться на 20 лет назад".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита.

"Мы обсудили срочные вопросы, такие как программы помощи беженцам и права человека. Мы затронули ситуацию с правами женщин, необходимость гарантировать им право на образование, чтобы не вернуться на 20 лет назад", - сообщил Драги на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "двадцатки".

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.

Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.