Правительство Норвегии уходит в отставку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг проинформировала короля Харальда V об уходе ее правительства в отставку после поражения на минувших выборах в парламент. Об этом пишет издание Norway Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Парламентские выборы 13 сентября 2021 привели к созданию парламентской основы для формирования нового правительства. Поэтому я подала заявление об уходе правительства в отставку", - заявила Сульберг.

Также она посоветовала норвежскому монарху попросить лидера победившей на выборах Рабочей партии Йонаса Гара Стёре сформировать новое правительство. Сообщалось, что король принял к сведению совет Сульберг, но попросит Сольберга продолжить руководство временным правительством до тех пор, пока новое правительство не будет готово к работе. Ожидается, что в четверг, 14 октября, станет известно, кто займет ключевые министерские посты в новом кабмине.