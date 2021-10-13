В Сомали смертник взорвал кафе с посетителями

В центре столицы Сомали Могадишо террорист-смертник в кафе привел в действие взрывное устройство. На момент теракта в помещении находились посетители.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом пишет Shabelle Media Network.

Погибли по меньшей мере пять человек. Ранения получили шестеро.

Кафе, где произошел взрыв, находится рядом с оживленным кварталом Фагах.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.