Банк Англии предупредил о возможности спровоцированного криптовалютами финансового кризиса

Банк Англии считает возможным возникновение масштабного финансового кризиса в случае краха рынка криптовалют. Об этом заявил в среду замглавы британского Центробанка Джон Канлифф, выступая на международной банковской конференции Sibos, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возможность подобного краха, безусловно, существует, учитывая отсутствие [у криптовалют] реальной ценности и связанную с этим неустойчивость цен, вероятность распространения [потенциального] кризиса на многие криптоактивы, в том числе операционные, а также киберуязвимости и, конечно же, мощный эффект стадного поведения", - сказал Канлифф, слова которого приводит агентство Reuters.

Он напомнил, что объем рынка субипотечного кредитования США, обвал которого спровоцировал мировой финансовый кризис 2007-2008 годов, составлял $1,2 трлн, тогда как рыночная капитализация криптоактивов сейчас достигает $2,3 трлн, утроившись с начала года. По словам Канлиффа, этого более чем достаточно, чтобы "вызвать финансовую нестабильность".

"Когда что-то в финансовой системе очень быстро растет, а этот рост происходит в основном в нерегулируемом пространстве, органы, отвечающие за обеспечение финансовой стабильности, должны обратить на происходящее самое пристальное внимание", - отметил он, добавив, что для регуляторов во всем мире снижение вероятности криптовалютного кризиса должно стать срочной задачей.

По мнению замглавы Банка Англии, регулирование рынка криптовалюты помогло бы гарантировать, что "огромную выгоду, которую сфере финансов потенциально могла бы принести эта технология, можно будет стабильно получать в долгосрочной перспективе".