В Бейруте идет полноценное сражение с использованием снайперов и гранатометчиков

Как уже сообщалось ранее, массовые акции сторонников ливанских шиитских движений "Амаль" и "Хезболлах" на площади перед Дворцом правосудия в Бейруте закончились перестрелками. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще около 60 ранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время протестов шиитских партий в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте началась перестрелка. В столкновения с движениями "Амаль" и "Хезболлах" вступили оппозиционные "Ливанские силы".

Шесть человека погибли и порядка 60 получили ранения в результате перестрелок.

По сведениям корреспондента ТАСС, беспорядки спровоцировал снайпер, открывший огонь с одного из зданий. Военные сообщили, что обнаружили неразорвавшуюся ручную гранату и произвели контролируемый взрыв.

Помимо этого, протестующие напали на съемочную группу местного телеканала MTV и жестоко избили репортера.

В ситуацию вмешались военнослужащие ливанской армии. Они пообещали открывать огонь на поражение по каждому, при ком будет оружие. Армия также разместила на улицах Бейрута бронетехнику, призывая людей покинуть опасные районы.

Военные обыскивают близлежащие здания, где могут находиться вооруженные лица, и обследуют крыши окрестных домов. Премьер Ливана Наджиб Микати призвал граждан соблюдать спокойствие и "не допустить сползания страны к междоусобице".

К спокойствию своих сторонников призвали также "Хезболлах" и "Амаль". Они просят армию задержать снайперов, открывших огонь по митингующим.

Президент Ливана Мишель Аун обсуждает с премьером возможность созыва чрезвычайного заседания Высшего совета обороны.

Почему начались акции?

Шиитские партии требуют сместить судью Тарека Битара, возглавляющего следственную комиссию по взрывы в порту 4 августа 2020 года.

Битар намеревался допросить пользующихся ныне депутатской неприкосновенностью экс-министров, а затем даже выдал ордер на их арест по обвинению в преступной халатности.

Шиитские движения считают, что взрыв, разрушивший большую часть Бейрута, стал результатом спланированной провокации. Те же силы, по мнению ливанских шиитов, стоят за нынешним обострением.