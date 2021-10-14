Массовые беспорядки в Бейруте: армия Ливана стянула бронетехнику к месту перестрелки

В четверг, 14 октября, сторонники шиитской группировки "Хизбалла" и ее союзника - движения "Амаль" вышли на манифестацию с требованием отправить в отставку судью Тарика Битара, руководящего расследованием взрыва, происшедшего в порту Бейрута в августе 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il, демонстранты направлялись к Дворцу правосудия, когда по ним был открыт огонь. Телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщает о шести погибших и более 60 раненых. Названо имя одного из убитых: активист "Амаля" Рами Зайтар.

В центре города были слышны автоматные очереди, сообщается о горящих зданиях. В перестрелке используют и гранатометы.

Следует отметить, что обстрел произошел в районе площади Тайуни, расположенной на границе христианских и шиитских кварталов. Во время гражданской войны в Ливане этот район был фактически линией фронта.

Как сообщает АиФ, армия Ливана направила несколько единиц бронетехники к месту перестрелки в Бейруте, .

Сейчас район оцеплен, армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших.

Премьер-министр Наджиб Микати призвал граждан сохранять спокойствие, но подчеркнул, что необходимо арестовать зачинщиков. Он сообщил, что поддерживает постоянный контакт с армейским командованием.