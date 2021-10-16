В Москве на всех станциях метро заработала FacePay

На всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью сканирования лица FacePay. Пассажиры будут проходить через специальный турникет. О запуске системы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщается на сайте главы города, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Систему запустили более чем на 240 станциях метро. По словам властей, Москва стала первым городом в мире по масштабу запуска подобного способа оплаты проезда. "Аналогов FacePay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире", - отметил Ликсутов. Горожане могут пользоваться FacePay по желанию, оплатить проезд можно и привычными методами.

Для подключения FacePay пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении, загрузив туда свою фотографию, банковскую карту и карту "Тройка". В метро нужно будет проходить через турникет, который обозначен соответствующей наклейкой на полу. Пассажир должен посмотреть в камеру, оплата спишется автоматически. "Это очень удобно. По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10-15 процентов пассажиров будут регулярно пользоваться FacePay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для FacePay, если поймем, что спрос на него растет", - пояснил Ликсутов.

В сентябре в Минтрансе рассказали о подготовке масштабного проекта по усовершенствованию системы общественного транспорта. Запустить биометрию по всей стране планируют к 2024 году. Правительство также хочет к 2030 году упростить оплату проезда и досмотры в аэропортах и на вокзалах.