Жителей французского города удивила машина на крыше остановки

Жители французского города Плуневентер ранним утром 11 октября наблюдали странную картину, пишет издание Voltage. Легковая машина каким-то образом оказалась на крыше автобусной остановки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Люди позвонили в полицию и сообщили об увиденном, а пока офицеры ехали по нужному адресу, фотографировали машину и публиковали причудливые снимки в соцсетях.

Сотрудники правопорядка поместили автомобиль на штрафстоянку, после чего начали поиски владельца. Им удалось найти хозяина машины, но связаться с ним не получилось.

"Это для нас какая-то загадка. Мы установили, кто владеет машиной, но не знаем, как она туда [на крышу остановки] попала, а главное зачем и почему", - прокомментировал ситуацию капитан полиции Кристоф Лаваль.

Впрочем, как утверждают местные журналисты, им удалось раскрыть дело. По их информации, между владельцем машины и другим мужчиной возник конфликт. Пытаясь насолить оппоненту, злоумышленник с помощью специальных средств и перетащил авто в необычное место.