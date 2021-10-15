Франция отменила бесплатные COVID-тесты для непривитых

Франция отказалась бесплатно тестировать на COVID-19 невакцинированных граждан. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 15 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и всех детей до 18 лет. Также бесплатно тест сделают в случае направления от врача. При этом непривитые взрослые должны будут заплатить 22-45 евро.

Изменения внесли в дополнение к COVID-пропускам, которые требуют по всей стране с лета. Чтобы получить его, нужно показать доказательство вакцинации, отрицательный тест или подтверждение недавнего выздоровления. Документы нужны для посещения туристических объектов, больниц и при поездках на поездах внутренних линий.