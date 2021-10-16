Энергетический кризис запустил волну роста цен

Энергетический кризис привел к значительному росту биржевых цен на металлы. Об этом пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Стоимость некоторых материалов достигла многолетних максимумов.

Волну роста цен запустил мировой дефицит энергоресурсов, в первую очередь угля и газа. По данным Лондонской биржи металлов, медь в октябре подорожала до 10 тысяч долларов, побив 10-летний рекорд, а стоимость цинка подскочила выше 3,5 тысячи долларов - в прошлый раз его цена была такой во время финансового кризиса 2008 года.

Из-за резкого подорожания энергоресурсов издержки производителей от Чили до Китая значительно выросли. Один из крупнейших в мире поставщиков цинка Nyrstar в октябре сообщил, что вдвое сократит производство на трех своих заводах в Европе. 15 октября о частичном сворачивании производства предупредила и крупнейшая европейская сталелитейная компания ArcelorMittal. Простои в работе фабрик соответствуют "часовым/суточным изменениям в стоимости электричества" и являются реакцией на "высокие цены на энергию", заявили представители предприятия. Дополнительными факторами увеличения стоимости металлов стали высокий спрос и перебои в поставках.

Запасы меди на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, в октябре упали до самого низкого уровня с 1974 года. Еще в сентябре их объем составлял 200 тысяч тонн, а сейчас снизился до 14,15 тысячи. Эксперты крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs считают, что запасы рекордно снизятся к концу 2021 года и могут "полностью истощиться" ко второму кварталу 2022 года. "Инвесторы скупают металлы на ожиданиях, что сокращение производства, вызванное резким ростом цен на электроэнергию, перевесит возможное снижение спроса в будущем", - заявил аналитик брокерской компании BANDS Financial Джон Браунинг.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому подорожание газа в Европе повлияет и на другие энергетические рынки. Эксперты предполагают, что высокие цены на газ приведут к дополнительному спросу на нефть в 500 тысяч баррелей в сутки: промышленность переходит на нефть, так как она обходится дешевле газа. О вероятном росте потребления нефти в конце 2021 года заявила и ОПЕК. Ее представители объяснили свой прогноз повышением спроса из-за отопительного сезона и растущей стоимостью газа.