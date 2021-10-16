Ковид-тесты во Франции стали платными

Тесты на COVID-19 во Франции стали платными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, теперь сделать бесплатное тестирование можно только определенным категориям граждан - тем, кто уже привит, несовершеннолетним, а также по назначению врача.

Всем остальным придется заплатить от 22 до 45 евро за тест. Многие считают, что таким образом власти пытаются ускорить темпы вакцинации в стране.

Жан-Марк Сельв, фармацевт:

"На мой взгляд, это переломный момент. Те, кто не вакцинирован, возможно, поймут, что это нужно сделать. Обычно, когда речь идет о том, чтобы платить за тест на ковид из своего кармана, это мотивирует людей к вакцинации."

По новым правилам, ковид-тестирование обойдется местным жителям от 22 до 45 евро.

Однако, такое мнение разделяют далеко не все французы. Эта учительница 69-лет не согласна с нововведением: