В Турции ликвидирован опасный террорист

Одним из двух террористов, нейтрализованных в провинции Ширнак на юго-востоке Турции в рамках антитеррористической операции Eren-13, оказался Фырат Гизленч, значащийся в "серой категории" списка МВД Турции.

Как сообщило МВД Турции, боевики были ликвидированы бойцами спецназа и местным командованием жандармерии провинции Ширнак 14-15 октября, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

В ходе операции были задействованы БПЛА, в том числе ударные, вертолет Atak и силы турецкой авиации.

Установлено, что одним из нейтрализованных террористов был Фират Гизленч под кодовым именем "Сидар Фаркин Амед". Боевик занимался террористической деятельностью в окрестностях Ширнака и был включен в "серую категорию" разыскиваемых преступников. За поимку боевика было назначено вознаграждение в размере 500 тысяч турецких лир.

Террорист прошел специальную боевую подготовку, занимался переброской боевиков на границе с Турцией по приказу Мурата Карайылана, а также был ответственен за многие теракты, произошедшие в Ширнаке, Сиирте, Мардине, Батмане и Диярбакыре.

Кроме того, боевик занимался обучением изготовлению самодельных взрывных устройств и проведению терактов в регионе.