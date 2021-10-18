ОДКБ начала учения на юге Таджикистана

На юге Таджикистана начались военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил руководитель пресс-центра Минобороны республики Фаридун Махмализода, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин ранее анонсировал, что с 18 по 23 октября возле границы с Афганистаном пройдут специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместное учение "Взаимодействие-2021". В маневрах примут участие военные Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Группировка Коллективных сил ОДКБ отработает проведение операции по локализации приграничного конфликта, связанного с попытками международных террористов проникнуть на территорию Таджикистана.

15 августа террористическое движение "Талибан" взяло под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, "сформированный путем угнетения".