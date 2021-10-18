На кадрах новый поток вулканической лавы Ла Пальма, который выходит к морю и находится в 200 метрах от утеса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Население паникует, так как извержение продолжается уже практически месяц, а ученые называют потоки лавы настоящим "цунами". Руководитель канарских островов заявил, что "нет никаких признаков того, что конец извержения близок, хотя это самое большое желание всех".