https://news.day.az/world/1393157.html Новый поток вулканической лавы Ла Пальма - ВИДЕО
Новый поток вулканической лавы Ла Пальма - ВИДЕО
На кадрах новый поток вулканической лавы Ла Пальма, который выходит к морю и находится в 200 метрах от утеса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Население паникует, так как извержение продолжается уже практически месяц, а ученые называют потоки лавы настоящим "цунами". Руководитель канарских островов заявил, что "нет никаких признаков того, что конец извержения близок, хотя это самое большое желание всех".
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