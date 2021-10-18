Протестующие в Судане требуют отставки правительства

Полиция Судана применила в понедельник слезоточивый газ против участников акций протеста, требующих отставки правительства Абдаллы Хамдука. Как передает телеканал Al Hadath, сотни человек пытаются блокировать здание Совмина, добиваясь его роспуска, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суданская полиция выставила кордоны безопасности, пытаясь не допустить штурма протестующими здания. В настоящее время там проходит заседание правительства.

Лояльные военным силы уже не первый день выходят на акции протеста в Хартуме, недовольные проводимой гражданскими силами политикой, считая, что неэффективный кабинет министров не делает ничего для улучшения экономического положения суданцев.