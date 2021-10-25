Великобритания решила спасти планету от экологического кризиса

Великобритания хочет резко сократить вредные выбросы углекислого газа ради спасения планеты. Для этого правительство страны будет вкладываться в развитие ядерной энергетики. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

Предполагается, что главным претендентом на государственное финансирование станет атомная электростанция (АЭС) Sizewell в графстве Саффолк. Она представляет собой проект энергетической компании EDF Energy и полностью принадлежит Франции.

Эксперты считают, что правительство хочет не только вложить деньги в строительство реакторов, но и установить фиксированную цену за каждую производимую на объекте единицу энергии. Подсчитано, что новая АЭС сможет более полувека обеспечивать энергией около 6 млн домов.

Кроме того, правительство Великобритании готово представить больше информации по развитию ядерной энергетики ближе к выборам в 2024 году. Это будет 150-страничный документ, в котором премьер-министр Борис Джонсон подробно распишет стратегию достижения в стране углеродной нейтральности.