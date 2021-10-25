Крупнейшая финская бургерная отправит жир на производство безопасного топлива
Крупнейшая финская сеть ресторанов быстрого питания по продаже бургеров Hesburger начнет отправлять использованные кулинарные жиры на переработку для получения безопасного дизельного топлива. Hesburger подписала соглашение с финской компанией по производству "зеленого" топлива Neste, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На переработку отправится масло для приготовления картофеля фри из более 300 ресторанов в Финляндии и странах Балтии. Каждый год точки общепита Hesburger в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве производят до 420 тонн жиров. Ожидается, что компания сократит выбросы парниковых газов на транспорте на 90 процентов.
Согласно опросу, больше половины финнов (52 процента) назвали применение мер по борьбе с климатическими изменениями вне дома сложной задачей. "Мы можем дать потребителям возможность принимать более ответственные повседневные решения", - заявили в Neste.
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