Американцы накопили два триллиона долларов лишних сбережений

Потребители в Европе и США не торопятся тратить более 2,7 триллиона долларов накоплений. По данным Bloomberg, после ослабления карантинных ограничений сбережения на банковских счетах в еврозоне снизились незначительно, а в Италии по-прежнему наблюдался рост. Американцы тоже отказались тратить накопленное, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это может помочь семьям справиться с стремительно растущими счетами за отопление, но вялый спрос ограничит способность предприятий выдерживать постоянный рост цен, отмечает издание. Общая сумма лишних сбережений, накопленных с начала кризиса, составляет более двух триллиона долларов в США (2,3 триллиона) и почти 400 миллиардов евро (464 миллиарда долларов) в Европе.

Среди причин, по которым люди боятся тратить свои деньги - беспокойство по поводу роста заболеваемости коронавирусом и проблемы с трудоустройством. "Мы не видим никаких признаков того, что накопленные сбережения возвращаются в экономику", - сказал управляющий директор по глобальной макроэкономике TS Lombard в Лондоне Дарио Перкинс.

В Европе и Великобритании жители накопили около 700 миллиардов евро избыточных сбережений, заявил ранее Ник Нельсон, отвечающий в финансовом холдинге UBS за стратегию инвестирования в акции в Европе.