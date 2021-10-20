В Афганистане пообещали давать семьям террористов-смертников земельные участки

Глава МВД нового правительства захваченного "талибами" Афганистана, Сараджуддин Хаккани, предложил давать семьям террористов-смертников земельные участки, сообщил в Twitter представитель ведомства Кари Саид Хости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хости, министр Хаккани провел встречу с семьями смертников в Кабуле, в пятизвездочной гостинице Intercontinental. На встрече он раздал членам семей смертников деньги - около $110 - и одежду, а также пообещал для каждой семьи выделить по земельному участку.

Ранее в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре погибли 7 человек.

Предположительно, к взрыву причастен террорист-смертник. Неизвестный совершил атаку в крупнейшем шиитском религиозном сооружении региона.

В момент взрыва в мечети было много прихожан, посетивших пятничную молитву. В настоящий момент точная информация о жертвах теракта и количестве раненых выясняется.

Подобный инцидент произошел в начале октября возле мечети Идгах в Кабуле.