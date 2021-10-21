Вспышка коронавируса в Чехии

Правительство Чехии приняло решение ужесточить ограничительные меры в связи с быстрым ростом числа инфицированных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Власти республики заявили, что население будет обязано носить маски в помещениях и на работе, а рестораны и клубы должны будут проверять у посетителей сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестирования.

Во вторник число новых случаев заражения в Чехии достигло 3 246, что примерно вдвое больше, чем неделю назад. Тем не менее показатели заболеваемости и количество госпитализаций по-прежнему значительно ниже пикового уровня. В феврале число случаев заражения коронавирусом превышало 10 тыс. в день, и в марте в больницах находилось более 9,5 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

Сейчас две трети взрослых людей в стране с населением 10,7 млн человек полностью вакцинированы, что ниже среднего показателя в Евросоюзе (74%). Чешские чиновники заявляют, что подавляющее большинство новых случаев заражения зафиксировано у тех, кто не сделал прививку. В целях ускорения вакцинации населения правительство Чехии отменило бесплатное ПЦР-тестирование для лиц старше 18 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 715 515. Из них 30 574 умерли.