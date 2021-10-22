В Европе рекордно выросли цены

Инфляция в еврозоне выросла в сентябре до 3,4 процента в годовом выражении. Это рекордный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщается на сайте европейского статистического агентства Eurostat, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным организации, инфляция в августе в еврозоне составляла три процента годовых, в сентябре 2020 года была дефляция в 0,3 процента. Самые низкие показатели в годовом выражении были зарегистрированы на Мальте (0,7 процента), в Португалии (1,3 процента) и Греции (1,9 процента). Больше всего цены выросли в Эстонии, Литве (по 6,4 процента) и Польше (5,6 процента).

В сентябре наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли энергоносители (плюс 1,63 процентных пункта), услуги, неэнергетические промышленные товары, продукты питания, алкоголь и табак.