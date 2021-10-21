Владимир Путин прокомментировал встречу с Байденом в Женеве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом в Женеве была продуктивной и создала впечатление, что Вашингтон нацелен на возрождение отношений с Москвой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Встреча в Женеве была продуктивной в целом. И нам показалось, когда говорю нам, имею в виду и своих коллег, что в целом администрация [президента США] нацелена на то, чтобы выстраивать отношения, возрождать их хоть как-то и по каким-то важнейшим направлениям", - сказал Путин в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

Российско-американский саммит косвенно повлиял на рост товарооборота между РФ и США, объем торговли увеличился на 23%, отметил Путин. "Как мы знаем, это всегда сигнал такого системного характера. У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние в том числе и нашей встречи [с президентом США Джо Байденом] в Женеве", - отметил Путин.