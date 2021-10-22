В Нью-Йорке полиция оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН

Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке обнаружен подозрительный предмет - коробка с цветами, полиция перекрыла движение по Первой Авеню, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный выход из штаб-квартиры также закрыт. Полиция оцепила квартал вокруг места обнаружения коробки.