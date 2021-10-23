Умер лауреат премии «Эмми»

Скончался американский актер Питер Сколари, передает телеканал CNN, ссылаясь на его менеджера Эллен Любин Саницки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Как сообщила Саницки, Сколари умер в результате продолжительной болезни. По ее словам, актер последние два года болел раком.

Питер Сколари стал известным благодаря ролям во многих фильмах и сериалах, в числе которых "Закадычные друзья" (Bosom Buddies, 1980-1982), "Ньюхарт" (Newhart, 1982-1990) и "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-2018). В 2016 году он стал лауреатом премии "Эмми" за роль Тэда Хорвата в сериале "Девчонки" (Girls, 2012-2017). Актер также принимал участие в постановках на Бродвее, включая мюзиклы "Злая" (Wicked) и "Лак для волос" (Hairspray).