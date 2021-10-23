В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлено 4 467 новых случаев заражения коронавирусом, 1 790 человек выздоровели, 42 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведено 52 487 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 688 804, из них 626 478 человек выздоровели, 9 699 - скончались.

В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 5 925 - на стационарном лечении.

По состоянию на 23 октября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 5 469 человек.