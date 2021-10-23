В горах Индии 11 человек погибли во время снегопада

Как минимум 11 человек погибли в горах Индии во время сильного снегопада и непогоды, в том числе туристы, носильщики и гиды. Также продолжается поиск пропавших без вести. Об этом сообщил телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Военно-воздушные силы начали масштабную спасательную операцию на перевале Ламхага в Уттаракханде на высоте более пяти километров над уровнем моря, где 18 октября 17 путешественников сбились с пути. Тела умерших были обнаружены в районе одного из самых коварных перевалов и переданы спасателями полиции.

Поиски начались после того, как нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья. По просьбе местных властей на помощь терпящим бедствие вылетели на вертолетах военные. Двух человек удалось обнаружить живыми, их доставили в больницу. Еще четверо считаются пропавшими без вести.