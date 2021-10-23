Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось самочувствие на фоне голодовки и ему потребовалось переливание крови. Об этом грузинским СМИ сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что процедура проходила фактически в полевых условиях, так как медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для подобных процедур.

"У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо", - рассказал медик.

Кипшидзе добавил, что, по его мнению, Саакашвили нуждается в лечении в клинике вне тюрьмы.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября по возвращении в Тбилиси. В этот же день он объявил голодовку.