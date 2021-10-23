Власти Эквадора заморозили цены на топливо и некоторые продовольственные товары

Правительство Эквадора замораживает цены на бензин, дизельное топливо и ряд продовольственных товаров. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Гильермо Лассо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ежемесячное повышение цен на топливо приостановлено, и цена на бензин типа "экстра" [аналог Аи-92] устанавливается на уровне $2,55 [за галлон, 3,8 литра], а цена на дизельное топливо для общественного, школьного, туристического, грузового и грузопассажирского транспорта, а также для населения установлена на уровне $1,90", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, глава государства распорядился обеспечить соблюдение коммерсантами установленных государством цен на основные продукты питания. "Я поручил губернаторам и мэрам обеспечить соблюдение, без каких-либо исключений, официальных цен на рис, молоко, фрукты и все продукты из основной корзины", - добавил он.

Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", занял пост президента Эквадора в конце мая 2021 года, набрав более 52% голосов во втором туре выборов. В ходе предвыборной кампании выступал за свободную, конкурентоспособную экономику, новые рабочие места, модернизацию школьной инфраструктуры, оказание поддержки предпринимательству. Высказывался за развитие сектора туризма, поощрение иностранных инвестиций и увеличение добычи полезных ископаемых.

С 19 октября в Эквадоре действует чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и эскалацией насилия. Вместе с полицией патрулировать улицы эквадорских городов вышли военные.