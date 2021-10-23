https://news.day.az/world/1395181.html В Эквадоре убили бронзового призера чемпионата мира по легкой атлетике
В Эквадоре убили бронзового призера чемпионата мира по легкой атлетике
Эквадорский легкоатлет, призер ЧМ Алекс Киньонес был застрелен неизвестным. Об этом сообщает агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в пятницу, 22 октября, в портовом городе Гуаякиль на юго-западе Эквадора, где проживал спортсмен. Обстоятельства убийства выясняются. Стрелявший не найден.
32-летний Киньонес в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по легкой атлетике на 200-метровке. В том же году в этой же дисциплине он победил на Панамериканских играх. В 2012-м эквадорец вышел в финал Олимпийских игр в Лондоне на 200-метровке. Там он занял седьмое место.
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