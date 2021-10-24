Жителей Мексики предупредили о наводнениях и оползнях

В Национальном центре ураганов США заявили, что тропический шторм Рик, который сформировался над Тихим океаном у западного побережья Мексики, перерос в ураган и может стать причиной сильных осадков и оползней на территории Мексики. Об этом в субботу, 23 октября, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С вечера субботы по вторник ожидается, что Рик вызовет сильные дожди на прибрежных участках штатов Герреро и Мичоакан, что может привести к наводнениям и оползням. При этом высота волн на побережье может достичь 3 метров.

Мексиканские власти предупредили жителей, что дожди могут обрушиться на южный штат Оахакан, а также на несколько центральных и западных регионов страны.

Жителей потенциально уязвимых районов просят соблюдать осторожность и следить за оповещениями сил гражданской обороны.