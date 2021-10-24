Глава Минобороны Израиля вылетел с четырехдневным визитом в неназванную страну

Министр обороны Израиля Бени Ганц вылетает в воскресенье с четырехдневным официальным визитом в неназванную страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, в центре внимания предстоящего визита будут вопросы безопасности. Газета отмечает, что название страны, которую посетит министр, будет названо лишь после его возвращения.

Times of Israel указывает, что Ганц вернется из поездки во второй половине дня 28 октября.