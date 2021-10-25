Финляндия по вопросу признания "Спутника V" ждет итогов экспертиз EMA и ВОЗ

Финляндия ожидает результатов исследований Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в понедельник советник по вопросам прессы финского посольства в Москве Танели Добровольски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этим вопросом занимаются профильные ведомства Финляндии. Сейчас идут два процесса по исследованию "Спутника", их проводят ЕМА и ВОЗ. И пока что наши ведомства ожидают результатов этих двух проверок", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах признания вакцины на национальном уровне в Финляндии.