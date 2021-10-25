На острове Пальма произошло частичное обрушение конуса извергающегося вулкана

Частичное обрушение конуса извергающегося вулкана произошло в понедельник на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщил в Twitter Вулканологический институт Канарских островов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В результате частичного обрушения конуса открывается крупный поток лавы", - говорится в публикации.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

Сейчас на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,9.