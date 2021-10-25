СБ ООН может обсудить ситуацию в Судане

Совет Безопасности ООН, возможно, рассмотрит 26 октября ситуацию в Судане, где военные арестовали премьер-министра и ряд других чиновников страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации, передает Day.Az.

"Возможно, что завтра [26 октября] будет встреча [Совета Безопасности]", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.