https://news.day.az/world/1396115.html Генсек ООН призвал быть готовыми к новым пандемиям
Генсек ООН призвал быть готовыми к новым пандемиям
Необходимо проанализировать недочеты, допущенные при ответе на пандемию COVID-19, и быть готовыми к новым эпидемиологическим вызовам, полагает генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир совершает сейчас", - написал во вторник Гутерриш в твиттере.
Гутерриш отметил, что эта пандемия должна стать последней, с которой не удалось справиться сразу.
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