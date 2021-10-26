Генсек ООН призвал быть готовыми к новым пандемиям

Необходимо проанализировать недочеты, допущенные при ответе на пандемию COVID-19, и быть готовыми к новым эпидемиологическим вызовам, полагает генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир совершает сейчас", - написал во вторник Гутерриш в твиттере.

Гутерриш отметил, что эта пандемия должна стать последней, с которой не удалось справиться сразу.