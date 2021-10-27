Умер переживший атомную бомбардировку Хиросимы

В Японии в возрасте 96 лет скончался Сунао Цубои, переживший атомную бомбардировку Хиросимы американской авиацией в авгусе 1945 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ему тогда было 20 лет, он оказался в 1,2 км от эпицентра взрыва и получил обширные ожоги по всему телу. Жертвами атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали более 210 тысяч человек.