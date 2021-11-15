Грузия присоединилась к европейской системе ковид-паспортов

Европейская комиссия признала грузинские ковид-паспорта, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Согласно этому решению, граждане Грузии, имеющие соответствующий сертификат о полном курсе вакцинации, смогут посещать ЕС.

"Сертификаты COVID-19, выданные Грузией, Молдовой, Новой Зеландией и Сербией, эквивалентны цифровому сертификату ЕС. В результате четыре страны будут подключены к системе ЕС, их ковид-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровой сертификат COVID-19 ЕС", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей странице в Twitter написал, что Грузия присоединилась к системе сертификации ЕС, сделав еще один огромный шаг в борьбе с пандемией.

"Грузия остается приверженной западным ценностям и готова продолжать сотрудничество с европейскими партнерами", - заключил Давид Залкалиани.