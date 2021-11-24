Токио форсирует переговоры с Австралией о новом военном соглашении

Правительство Японии активизирует переговоры с Австралией о заключении нового соглашения о военном сотрудничестве, которое призвано максимально упростить условия проведения совместных учений вооруженных сил двух стран. Оно предусматривает, в частности, отмену или существенное смягчение различных проверок при въезде войск, включая завоз боевой техники, сообщила во вторник газета Nikkei. По ее данным, соглашение после подписания предполагается уже в 2022 году передать на ратификацию в японский парламент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Столь облегченные условия завоза войск и вооружений для регулярного проведения совместных учений ранее были предоставлены в Японии только США, с которыми Токио имеет двусторонний договор безопасности. Он предусматривает, в частности, что Вашингтон должен оказать своему дальневосточному союзнику немедленную военную помощь в случае внешней агрессии.

Токио, отмечает газета, стремится к юридическому оформлению с Австралией "частичного военного союза", который будет отличаться от отношений с США только отсутствием пункта о немедленной военной поддержке. Однако Токио и Канберра уже имеют соглашение о взаимной защите кораблей и самолетов в случае чрезвычайных обстоятельств, в том числе с применением оружия. Имеются также аналогичные договоренности об обоюдном снабжении горючим и другими припасами, об обмене секретной информацией и т.д.

Такие же отношения "частичного военного союза" Токио сейчас выстраивает и с Великобританией, отмечает Nikkei.