В России главврачи ковид-больниц позвали антиваксеров на экскурсии в «красные зоны»

Главврачи нескольких "ковидных" больниц РФ обратились в среду с открытым письмом к ряду политиков, общественников и деятелей культуры, критиковавших ограничительные меры для противодействия борьбы с коронавирусом, предложив им, в частности, посетить "красные зоны" больниц, реанимации и морги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать", - отмечается в тексте письма.

В числе авторов - Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и другие.

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, уверен, например, Денис Проценко.

"Нужно действовать, - уверен он. - Иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, ... волн".

Среди адресатов письма: Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Мария Шукшина, Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев, Юрий Лоза и др.

Именно к этим людям врачи обратились, потому знают, "сколько людей их читают, слушают и прислушиваются".

Главврач больницы в Коммунарке выразил надежду, что приглашенные "своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха", и сами послушают истории пациентов.